Lokal-Tipps in Salzburg

Was ist der Place to be in Sachen Kulinarik in der Mozartstadt? Da gibt es einige, wir schaffen es nicht, alle Hotspots hier aufzuzählen. Daher ein kleines Best-Of für FeinschmeckerInnen:

Gehmacher Café sowie das Dassowie das 220 Grad gelten als Treffpunkte der kreativen Salzburger Szene. Perfekt auch, um einfach für einen guten Kaffee einzukehren.

Goldenen Kugel ganz oben auf der Liste, wenn man gehobene Küche aus Österreich liebt. In Sachen Frühstück und Brunch ist das Kulinarisch steht dieganz oben auf der Liste, wenn man gehobene Küche aus Österreich liebt. In Sachen Frühstück und Brunch ist das Gluexfall definitiv einen Besuch wert.

Steinterrasse entspannen. Und abends lässt es sich herrlich bei einem Cocktail oder Afterwork-Bier in der Rooftop-Barentspannen.