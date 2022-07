Offene Theatertüren

"Auch in diesem Jahr öffnen die Festspielhäuser wieder ihre Türen für Einblicke in Generalproben und Auftritte von Festspielkünstlern", kündigte Festspielpräsidentin Kristina Hammer das Programm an. So kann man als Besucher die Generalprobe zu Bela Bartoks Oper "Herzog Blaubarts Burg" zusammen mit Carl Orffs "De temporum fine comoedia" erleben. Auch für das erste Konzert der Reihe Mozart-Matinee mit Andrew Manze und dem Mozarteumorchester Salzburg wird die Generalprobe öffentlich zugänglich sein.

Die - möglichen - Stars von Morgen kann man bei einem Konzert hören, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Young Singers Projects Kostproben ihres Könnens geben. Den letzten Schliff für das Konzert holen sich die jungen Talente bei Meisterklassen mit Piotr Beczala und Lisette Oropesa.