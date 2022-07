Salzburger Festspiele: Festspielzeit bringt viele Ausstellungen

"My One and Only" heißt die von Stephan Stoyanov kuratierte und um das Hauptthema der Liebe in all ihren Facetten kreisende Ausstellung im MAM Haus am Ignaz Rieder Kai und im Skulpturengarten, während unter dem Titel "Inspire Me" in der Galerie am Residenzplatz "8 selected masterpieces" gezeigt werden. Ganz ähnlich, nämlich "Masterpieces of Art", heißt die Ausstellung der Grazer Galerie Reinisch, die am 25. Juli in der Getreidegasse 12 ein temporäres Kunsthaus eröffnet. Dazu gehört auch der Reinisch Art Club, zu dessen Eröffnung am 29. Juli "Jedermann" Lars Eidinger "als heißester DJ in Mitteleuropa am coolsten Platz der Stadt" auflegen wird.