Salzburger Festspiele: "Il Trittico" als "wesentliche Produktion"

Große Frauenrolle

Was ihn zunächst abgeschreckt habe, empfindet Loy heute als "ganz tolles Puzzle" aus musikalischer, Figuren- und Formensprache. Die unkonventionelle Reihenfolge der drei Einakter sei eine Hommage an die Mozartstadt und finde in der Tragödie der Suor Angelica ihr würdiges Finale: "Hier nach Salzburg passt, dass man am Ende eine Katharsis hat und auch die Überhöhung mit Ausblick aufs Paradies - das schien uns wichtig und war dem Ort verpflichtet", unterstrich Loy.

"Il Trittico", geschrieben in den Wirren des Ersten Weltkriegs und inspiriert von Dantes "Göttlicher Komödie", wird selten in seinen drei inhaltlich eigenständigen Akten gespielt. Ebenso ungewöhnlich ist, dass Salzburgs Festspielliebling Asmik Grigorian alle drei großen Frauenrollen der zum dramaturgischen Triptychon (Trittico) verschmolzenen Einakter verkörpert. Grigorian, die 2017 als Marie in Alban Bergs "Wozzeck" debütierte und in den Folgejahren immer wieder in führenden Rollen auf den Festspielbühnen zu sehen war, schlüpfte beim Rigaer Opernfestival 2010 schon einmal in die drei weiblichen Hauptpartien des Trittico.