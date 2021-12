Bleigießen: Ursprung des Silvesterbrauchs

Was hat es nun mit dem Blei auf sich? Das Bleigießen ist ein Brauch, der schon bei den alten Römern bekannt und verbreitet war. Dabei wird etwas Blei über einer Kerze geschmolzen und anschließend in kaltes Wasser gegossen. Die Form, die das erstarrte Blei angenommen hat, soll etwas über die Zukunft des Gießers vorhersagen. Ein Beutel (oder ähnlich Geformtes) bedeutet zum Beispiel, dass unerwartetes Glück bevorsteht. Geht das Blei etwa in Richtung Anker-Form, kann man auf Hilfe in schwierigen Situationen im neuen Jahr hoffen.