Wäsche abhängen über Silvester: Warum?

Der Glaube, dass man über den Jahreswechsel keine Wäsche am Wäscheständer hängen lassen soll, hat (wie so oft) mit Geistern zu tun. Hierzu gibt es ein paar Versionen: Laut alter Tradition kommen böse Geister nach der "Wintersonnenwende" in die Welt der Lebenden. Allen voran Wotan, der Hautgott der Germanen bzw. Toten-und Sturmgott, der mit seinem Heer unterwegs ist. Damit sie bei uns (sprichwörtlich!) nicht hängen bleiben, sollte man die Wäsche also vorher runternehmen.