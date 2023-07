Abbruch nach dem 2. Akt

Begonnen hatten die Festspiele noch bei Sommersonne, doch just in der Pause nach dem 2. Akt drehte sich das Wetter. Nach einer knappen halben Stunde mit Sturzbächen sah sich Intendant Daniel Serafin gezwungen, die zeitversetzt in ORF III übertragene Oper für den Premierenabend zu beenden.