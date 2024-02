Lichter gibt in "My Fair Lady" die Miss Higgins, Steinböck spielt Alfred Doolittle. Das kündigte Intendant Alfons Haider am Mittwoch an. Mit dem bisherigen Kartenverkauf zeigte er sich zufrieden. Bei 71.300 verkauften und 50.300 reservierten Tickets seien bereits zwei Zusatzvorstellungen angesetzt worden.

Lichter und Steinböck würden viel Bühnenerfahrung und Charme nach Mörbisch mitbringen - und mit Musicalstar Mark Seibert als Professor Higgins und Anna Rosa Döller als Eliza Doolittle ein "geniales Gespann" bilden, befand Haider. "Neben ihren einzigartigen Charakteren freue ich mich natürlich auch ganz besonders auf ihre komödiantischen Qualitäten", betonte er.