Für die Produktion wurden die Wiener Edel-Rock-Formationen "The Fictionplay" und "Gewürztraminer" gewonnen. Gemeinsam erarbeiteten die Musiker Dominik Essletzbichler, Daniel Neuhauser, Gidon Oechsner und Daniel Schober einen Sound, der das Spiel der Darsteller betont und bestens ergänzt, ohne sich in den Vordergrund zu schieben. Besonders gelingt das, wenn sich aus einem Musikstück das Schlagzeug herausschält, um zur kriegsantreibenden Marschmusik zu mutieren, während Bombenruinen zu sehen sind. Mehrere runde Gucklöcher im Hintergrund - oder sind es Einschusslöcher? - zeigen Ausschnitte. Resa Lut lässt in ihren Videoeinspielungen Getreide im Wind wogen, wechselt dann zum zerbombten Theater in Mariupol, nur um kurz darauf in ein Livebild in den Zuschauerraum des Landestheaters zu schalten. Das geht unter die Haut, das geht nahe, das schafft Beziehung zwischen den Menschen in der Ukraine und dem Hier und Jetzt im Landestheater. Was die Zuschauer davon mit nach Hause nehmen, wird sich zeigen. Die Premiere am Mittwoch quittierte das Publikum laut Beobachtern jedenfalls mit Betroffenheit und Riesen-Applaus.