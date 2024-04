In der Grazer Justizanstalt Karlau feiert am Donnerstag eine ungewöhnliche Theaterproduktion Premiere: "Biedermann und die Brandstifter. Ein Lehrstück der Karlau Über-wachen und Verschlafen". Seit Oktober proben neun Gefängnisinsassen wöchentlich für etwa drei Stunden unter der Anleitung von Regisseurin Julia Gratzer, die sich anfangs gar nicht so sicher war, ob das Projekt überhaupt Anklang bei den Häftlingen finde: "Das erste und wichtigste Ziel war, bei den Insassen Interesse zu schaffen und gemeinsam Theaterkunst zu machen", so Gratzer im Gespräch mit events.at.

Dass durchaus Interesse bestand, zeigte sich schon bei den zwei Auswahlworkshops im Sommer 2023, an denen 21 Personen teilnahmen. "Bühnen-Vorkenntnisse waren dabei keine Voraussetzung, aber da einige der Häftlinge musikalische Vorerfahrung hatten, entwickelte Musiker Lothar Lässer die Idee, den Chor von Max Frisch unter anderem in eine Band zu übersetzen", erzählt Gratzer.