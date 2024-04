Mehrsprachiger Schatz

In Wien wird nicht nur Deutsch gesprochen, auch andere Sprachen wie Türkisch, Albanisch, BKS und Ungarisch sind hier zu Hause. Um diese Vielfalt zu würdigen und Kinder nichtdeutscher Erstsprache zu fördern, werden im Rahmen der "Mehrsprachigen Geschichtenzeit" Geschichten mit dem Kamishibai (japanisches Papiertheater), mit Bilderbüchern, Spielen oder klassisch vorgelesen.

An drei Terminen können Kinder die Sprachenvielfalt der Stadt erleben:

Am 25.4. um 15 Uhr werden in der Bücherei Penzing Geschichten auf BKS, Deutsch und Türkisch erzählt. Am 26.4. um 16 Uhr werden in der Bücherei Ottakring Geschichten auf BKS und Deutsch vorgelesen und am 30.4. ebenfalls um 16 Uhr gibt es in der Kinderbibliothek Weltsprachen Geschichten auf Türkisch und Deutsch zu hören.

Bilderbuch-Geschichten erleben

Ein gemütlicher Lese-Ort wird die Bibliothek auch, wenn der Schauspieler Paul Pauser zum Zuhören einlädt. Jeden Monat bereitet er eine neue Geschichten für die Kleinen vor und bringt sie mit viel Begeisterung auf die Vorlese-Bühne. "Der Regenbogenfisch" und andere Klassiker gehören zu seinem Repertoire.