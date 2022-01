Unter die Top Ten schafften es auch "Das neue Leben - Where do we go from here" frei nach Dante Alighieri, Meat Loaf, Britney Spears in der Regie von Christopher Rüping (Schauspielhaus Bochum), "Die Nibelungen" von Friedrich Hebbel aus dem Theater Regensburg (Regie: Julia Prechsl), "Einfache Leute" von Anna Gschnitzer (Alexander Nerlich inszenierte am Staatstheater Mainz), Frank Castorfs Inszenierung von "Fabian oder der Gang vor die Hunde" nach Erich Kästner am Berliner Ensemble, "Good bye, Lenin!" nach dem Film von Wolfgang Becker in der Regie von Markus Bartl (Württembergische Landesbühne Esslingen), "Im Process" von Pièrre.Vers (Regie: Christof Seeger-Zurmühlen, Asphalt-Festival Düsseldorf), "Pfisters Mühle: Ein Heimatverein" nach Wilhelm Raabe (Regie: Rebekka David, Staatstheater Braunschweig) sowie Yael Ronens "Slippery Slope" am Berliner Maxim Gorki Theater.