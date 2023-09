Die Preisträgerinnen und Preisträger im Überblick:

KATEGORIE PREISTRÄGER/IN Beste weibliche Hauptrolle Nina Stemme als Künstlerin in "Jenůfa" am Theater an der Wien Beste männliche Hauptrolle Andreas Schager als Tristan in "Tristan und Isolde" an der Wiener Staatsoper Beste weibliche Nebenrolle Patricia Nolz als Zerlina in "Don Giovanni" an der Wiener Staatsoper Beste männliche Nebenrolle Boris Pinkhasovich als Jeletzki in "Piqué Dame" an der Wiener Staatsoper Beste Regie Angela Denoke für "Salome" am Tiroler Landestheater Innsbruck Beste musikalische Leitung Christian Thielemann für "Lohengrin" bei den Osterfestspielen Salzburg Bester weiblicher Nachwuchs Katharina Gorgi als Roxy in "Roxy und ihr Wunderteam" an der Volksoper Wien Bester männlicher Nachwuchs Andrew Morstein, Timothy Connor und Johannes Schwendinger in "The Lighthouse" an der Kammeroper Beste Ausstattung Christian Schmidt und Nicole von Graevenitz für "Sibirien" bei den Bregenzer Festspielen Beste Gesamtproduktion Oper "Die Passagierin" am Tiroler Landestheater Innsbruck Beste Gesamtproduktion Operette "Der Graf von Luxemburg" am Landestheater Linz Beste Gesamtproduktion Musical "La Cage aux Folles" an der Volksoper Wien Bestes Zeitgenössisches "Angels in America" am Salzburger Musiktheater Landestheater Sonderpreis Tanz Florentina Holzinger Sonderpreis Jugend Wiener Chormädchen Sonderpreis Musicaldarstellung Maya Hakvoort als Norma Desmond in "Sunset Boulevard" an der Bühne Baden Sonderpreis Festival Pfingstfestspiele Salzburg 2023 Sonderpreis Jury Julia Koci als Liza Elliott in "Lady in the Dark" an der Volksoper Wien Sonderpreis Auslandsproduktion "Bluthaus" an der Bayerischen Staatsoper Sonderpreis Internationales China Central Conservatory of Kulturengagement Music, Peking Sonderpreis Jugendförderung Leona König Sonderpreis Medienpreis Camilla Nylund Sonderpreis Lebenswerk Otto Schenk und Ileana Cotrubas