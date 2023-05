Kušej setzt auf Klassiker

Um den Ausschluss aus Familie und Gesellschaft geht es in Kafkas "Verwandlung" in der Regie von Lucia Bihler (Premiere am 20. Jänner), Goethes "Iphigenie auf Tauris" in der Regie von Ulrich Rasche (Premiere am 23. Februar) bringt einen "großen humanistischen Weltentwurf", mit Ibsens "Peer Gynt" (Thorleifur Örn Arnarsson inszeniert im Kasino, Premiere am 15. März) setzt Kušej zum Abschluss auch auf einen bewährten Klassiker.

Er selbst verabschiedet sich am 21. März mit Tennessee Williams' "Orpheus steigt herab". Dabei handle es sich um ein "zutiefst antirassistisches Stück, das die Mechanismen des Ausschlusses von Menschen in einer amerikanischen Kleinstadt vorführt. Ich weiß noch nicht genau, ob es auch in Amerika spielen wird, es kann auch in Kärnten oder irgendwo in Österreich spielen", so Kušej. Die Komik von Tod und Sterben möchte schließlich zum Saisonabschluss Herbert Fritsch mit seinem neuen Stück "Zentralfriedhof" ergründen (Premiere am 19. April).

Die jüngere österreichische Autorengeneration findet mit den Österreichischen Erstaufführungen von Ferdinand Schmalz' "hildensaga", Thomas Köcks "solastalgia" und schließlich der Uraufführung des Gewinnertextes des Retzhofer Dramapreises Eingang ins Programm. Gleich fünf Produktionen richten sich an Kinder und Jugendliche, darunter "Abgefuckt" von Julie Maj Jakobsen im Vestibül (Regie: Tobias Jagdhuhn, Premiere: 19. November), Cornelia Funkes "Herr der Diebe" im Kasino (Regie: Rüdiger Pape, Premiere: 25. November) oder "Liebe Grüße ... oder Wohin das Leben fällt" von Theo Fransz im Vestibül (Regie: Anja Sczilinski, Premiere: 17. September).