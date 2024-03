Burgtheater: Diversität und Inklusion im Fokus

Eine Inszenierung pro Spielzeit

Burgtheater-Hausautor wird Jonigk, von dessen zwei Dutzend Stücken Stefan Bachmann einige zur Uraufführung brachte (das erste, "Du sollst mir Enkel schenken", vor bereits drei Jahrzehnten in Bonn), nicht. "Es wäre mir lieber, wenn meine Stücke an anderen Wiener Häusern gespielt würden", schmunzelt er. Zuletzt war seine Saramago-Bearbeitung "Stadt der Blinden" am Theater in der Josefstadt zu sehen. Als Regisseur hat er eine Inszenierung pro Spielzeit in seinem Vertrag (die erste soll jedenfalls einem zeitgenössischen Stück gelten). Vor allem aber trägt der Spielplan seine Handschrift.

Ein Schwerpunkt werde der österreichischen Literatur gelten, versichert Thomas Jonigk. "Ich halte die österreichische dramatische Literatur ohnedies für besser als die deutsche. Außerdem finde ich es immer wichtig, am Theater einen lokalen Bezug zu haben." Gleich wichtig sei jedoch die Internationalität. Ungarn werde ein besonderes Augenmerk gelten, was sich etwa in einem zweisprachigen Projekt in der zweiten Spielzeit äußern werde. Gibt es ein Bekenntnis auch zur Vielfalt der Sprachen auf der Burgtheater-Bühne? "Bekenntnis ist vielleicht zu viel gesagt, jedenfalls aber den Wunsch oder die Absicht. Rein deutschsprachige Teams gibt es ohnedies nicht mehr. Wichtig ist aber, dass man künstlerisch davon überzeugt ist." Dass die Fremdsprachigkeit von Aufführungen etwa bei den Wiener Festwochen nie ein Problem war, sei nicht aufs Burgtheater übertragbar: "Das Festivalpublikum ist leider nicht jenes, das ins Repertoire kommt", weiß Jonigk aus Erfahrung - und kündigt gleichzeitig an, dass die deutsch-iranische Regisseurin Mina Salehpour ihre in Köln begonnene Arbeit in Wien fortsetzen werde.