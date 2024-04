Großer Applaus am Ende

Weil dem ganzen Spaß oft das Tempo fehlt, ist er über manche Strecken bloß halblustig. Doch die Gesangs- und Tanzeinlagen machen es wieder wett. Die Choreografien von Ute Pliestermann sind pfiffig und gut einstudiert, die Songs recht witzig. Eine Straffung des Abends wäre freilich kein Fehler.

Am Ende dreht Titus Fox doch noch seinen Film. Es ist eine Mischung aus "Hannibal zieht über die Alpen" und "The Sound of Music". Eine Einreichung für die "Goldene Tomate" scheint dem Streifen sicher. Großer Applaus der Fans am Ende. Die letzten Tage der Burgtheater-Direktion von Martin Kušej sind angebrochen. Nur noch zwei Premieren. Dann übernimmt ein Schweizer ...

(Von Wolfgang Huber-Lang/APA)