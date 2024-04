Roman Gregory als "Häuptling Abendwind"

Es ist eine Unternehmung ganz nach dem Erfolgsrezept des Gemeindebautheaters der Herzen, und es verwundert, wie wenig Vorstellungen davon vor der Sommerpause angesetzt sind. Yasmo entdeckt in ihrer Bearbeitung, wie viele heutige Themen in der Geschichte der zwei kannibalischen Inselvölker stecken, denen die Liebe durch den Magen geht und alles Fremde sauer aufstößt. Die Häuptlinge Abendwind und Biberhahn sehen sich gezwungen, sich gegen die sich ankündigende Zivilisation zu verbünden, die ihnen lieb gewordene Traditionen wie den Verzehr von Menschenfleisch ebenso zu nehmen droht wie ihre Ressourcen an frischem Trinkwasser und glänzendem Gold.

"I wü, dass es ist, wias woar", singt Roman Gregory als Titelheld herzzerreißend und formuliert damit das politische Glaubensbekenntnis aller Ewiggestrigen. Dass er sich im gleichen Refrain als "Freund der Menschen" deklariert, entlarvt sich durch den kulinarischen Zusammenhang ("I wü ka Gemüse / I wü ka Obst"). Alles ist schon bei Nestroy angelegt - es muss bloß ein wenig nachgeschärft werden.

Vor allem bei den Kindern der Häuptlinge hat Yasmo den Schleifstein gewetzt. Atala und Artur sind als Influencer aktiv und mit der aus Ghana stammenden Musikerin Bex und dem Schlagzeuger Raphael Rameis, der gemeinsam mit Yasmo auch die Musik beigesteuert hat, auch deckend besetzt. Weißes, männliches Überlegenheitsgehabe trifft auf die Emanzipationsversuche einer jungen Schwarzen Frau. Das kann nicht gut gehen!