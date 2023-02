Future Lab bringt die KI ins Wiener Schubert Theater

Vielseitiges Programm

Den Auftakt am heutigen Mittwochabend macht eine Diskussion mit dem Titel "Kunst und Kultur als Menschenrecht und Gemeingut im digitalen Zeitalter", an der u.a. Marianne Artmann (Dschungel Wien), Ula Schneider (SOHO Ottakring) und Daniela Weiss (artificial museum) teilnehmen. Am 15. Februar wartet man mit einem KI-Konzert auf, am 17. Februar zeigt das Berliner Figurentheater-Kollektiv manufaktor ein Screening seiner Utopiemaschine "1/0/1-robots - hacking the binary code". Aus dem eigenen Programm nimmt das Schubert Theater eine Vorstellung von "Blade Runner" wieder auf, mit VR-Brillensets kann das "Virtuelle Puppenmuseum" besucht werden. Auch die Puppenserie "Ein Würstelstand auf Weltreise" wird sowohl online als auch analog im angeboten. Mit den verschiedenen Formaten möchte man vor Ort auch einem (noch) nicht so digitalaffinen Publikum zeigen, was möglich ist. Beide sind sich jedenfalls sicher: "Da wird sich noch einiges tun!"