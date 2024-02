Emanzipation?

Das Leben ist ein Schaukampf, zumindest wenn man Kardashian oder Jenner heißt und im Licht der TV-Scheinwerfer um die größtmögliche Aufmerksamkeit des Publikums buhlt. Auch Penthesilea und ihre Amazonen aus den antiken Sagen sind im Kampf erprobt, müssen sie am Schlachtfeld doch ihre Männer rekrutieren. Und so steht im Kosmos Theater statt einer Bühne ein Boxring im Zentrum, den die Darsteller:innen im hautengen Spandex betreten.

Das gut zweistündige Mash-Up trägt den Untertitel: "From white feminism to neoliberal feminism". Es geht auf eine Reise von einem Feminismus zum nächsten, die sowohl turbulent als auch sehr kurzweilig und amüsant daherkommt, wenn Figuren wie "Kim Penthesilea", "Kris Otrera" (the one and only "Momager"!) oder "Khloe Prothoe" in den Ring steigen, um zu beweisen, dass es zur Emanzipation weder Männer braucht noch ein Gespür für die Grenzen des Geschmacks oder der eigenen Privatsphäre ... Man schulde es schließlich den Fans, "alles" zu zeigen!