Kein Familiendrama, kein Ehestreit

In der zweiten Szene steht eine Frau im Zentrum, der langsam dämmert, dass es vielleicht falsch war, dem Mann noch die Hemden zu bügeln, als er schon längst bei seiner Geliebten wohnte. "Er hat mit mir als Entführungsopfer geredet, das das Lösegeld selber zahlen muss." Einer von vielen Sätzen, die sitzen. Während man sich noch fragt, ob die Ich-Erzählerin wohl mit dem Leben davongekommen ist, schlüpft Drassl bereits in die nächste Rolle und berichtet aus der Perspektive eines pensionierten Polizisten von der Ohnmacht an Tatorten und wünscht sich, stattdessen Sanitäter geworden zu sein. Die Rettung könne die verletzten Frauen in Sicherheit bringen, der Polizei bleibt die Auseinandersetzung mit den Tätern - oder die Organisation des Leichentransports.

Eine der berührendsten Szenen ist jene einer Mutter, die nach dem Mord an ihrer Tochter auf dem Boden liegt und sich die Frage stellt, ob sie etwas verhindern hätte können: "Aber ich hätte nichts tun können, haben die bei der Polizei gesagt. Aber das haben die nur so gesagt." Eine, die nicht weiß, wie viele Frauenmorde sie vielleicht verhindert hat, ist im Anschluss eine Sozialarbeiterin, die in ihrem Monolog Einblicke in ihre Arbeit gibt und noch einmal festhält, was genau ein Femizid ist: "Die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts." Kein Familiendrama, kein Ehestreit.