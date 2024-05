Theater im Bunker: toxic dreams inszeniert immersives Stück

Volkskundemuseum wird umgebaut

Das Volkskundemuseum Wien im Palais Schönborn in der Josefstadt steht vor einer großen Generalsanierung. Die Räume sind bereits weitgehend geräumt und warten - nicht auf die Barbaren, sondern auf die Baumaschinen. Bis dahin feiert man "Abschied und Aufbruch aus einer bröckelnden Gegenwart" mit einem "Wendezeit-Programm" unter dem Titel "before it gets better ...". So überlässt man etwa ab 17. Mai die Räumlichkeiten den Wiener Festwochen, die hier ein "Haus der Republik" errichten, zum "Mitdenken, Mitmachen, Mitregieren". Davor, bis 12. Mai, wird die zuvor als Depot genutzte Bunkeranlage unter dem Schönbornpark für eine Koproduktion mit toxic dreams verwendet. Nach dem Umbau hofft man, die Räume in die künftigen Museumsaktivitäten einbeziehen zu können.

Theater, das das Publikum miteinbezieht, kennt man etwa von dem dänisch-österreichischem Performance-Kollektiv SIGNA rund um Signa und Arthur Köstler, oder vom Wiener Theaterensemble. Eine "Performance-Installation" nennt toxic dreams den geführten Rundgang, der im Museum mit einer kurzen Einführung in die hohe Schule des Schürens von Angst und einer Triggerwarnung durch Regisseur Yosi Wanunu beginnt, ehe die Gruppe zum Bunkereingang geführt wird. Direkt neben dem Spielplatz befindet sich der Eingang zur "Festung Österreich", dem "Österreichischen Archiv der Angst".