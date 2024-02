Das "N" Wort: Zwischen Anpassung und Rebellion

Die Story klingt simpel, doch die Umstände sind schwierig, denn die Geschichte spielt sich in den 1920er-Jahren in New York ab. Gilpin ist der erste Schwarze Schauspieler, der die Bühnenbretter des Broadways betreten soll – allerdings muss er Kompromisse eingehen. Denn das Skript des noch recht unbekannten Eugene O'Neill ist gefüllt mit Stereotypen über Schwarze. An mehreren Stellen kommt sogar das N-Wort vor.

Obwohl sich Gilpin dagegen sträubt, willigt er vorerst ein, um so den Weg für Schwarze Schauspieler:innen aus den Minstrel-Shows zu ebnen. "Sie nennen uns N, weil sie denken, dass wir einander so nennen, aber ich kann das in Ordnung bringen", rechtfertigt sich Charles bei seiner Frau Florence, doch diese rät ihm davon ab - "sag die Zeilen, die er geschrieben hat", lautet ihr Rat. Er solle seine Arbeit so erledigen, wie verlangt wird, schließlich will sie, dass Charles seinen Job behält. Pro Woche bekommt er für seine schauspielerischen Leistungen 50 Dollar.