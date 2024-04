"Theater ist Familie!"

In "Nestbeschmutzung" richtet sich der Blick nun auf die Kulturszene. Und es stellt sich die Frage: Was soll Person XY tun, wenn sie Opfer einer Grenzüberschreitung durch eine Autoritätsperson wie Intendanz oder Regisseur (männliche Form hier bewusst gewählt) wird? Wenn sie gegen den Vorfall ankämpfen will, von den entsprechenden Anlaufstellen aber keine richtige Hilfe kommt? Wenn ihr gar gedroht wird, nie wieder ein Engagement zu bekommen, wenn sie sich mit den Obrigkeiten anlegt? Wenn das Umfeld wegschaut, anstatt einzugreifen? Und außerdem: "Bei der Premiere hast du so super gespielt, also muss es wohl etwas gebracht haben!" Man sei im Theater schließlich wie eine große Familie, bei Problemen sei die Tür "doch immer offen".

In schnellen Szenen- und Rollenwechseln stellen Semzov, Stöger und Ürkmez die einzelnen Situationen dar. Requisiten braucht es dazu fast keine, lediglich Vorhänge und eine Truhe auf der Bühne sind visuelle Unterstützung, dazu gut eingesetzte Partymusik, einmal auch ein Videoclip. Das Publikum wird ebenfalls einmal involviert, als die drei Schauspieler:innen Getränke verteilen, um eine Runde "Never Have I Ever" / "Noch nie in meinem Leben" mit den Zuseher:innen zu spielen. Die einfache Regel: Wer sich in einem beschriebenen Szenario wiedererkennt, muss einen Schluck trinken.

"Noch nie in meinem Leben habe ich ... meinen Stress an anderen ausgelassen / mit den Augen gerollt, als eine Kollegin auf Überstunden hingewiesen hat / einer Assistentin nach 23.00 Uhr geschrieben und sofortige Antwort verlangt / den Namen einer Person nicht gewusst, nur weil sie hierarchisch unter mir arbeitet / meine eigenen Werte verleugnet, um weiterzukommen / eine Veränderung gebremst, um meine Position zu behalten ..." Prost und hoch die Gläser!