Brechen der Theaterkonventionen

Das 1966 von Claus Peymann in Frankfurt uraufgeführte Sprechstück hat Theatergeschichte geschrieben. Wie stark es bis in die Gegenwart weiterwirkt, sieht man nicht zuletzt daran, dass die Autorin Sivan Ben Yishai ihre Auseinandersetzung mit der Institution Theater - mit der am 3. November die neue Direktion des Schauspielhaus Wien startet - ausgerechnet "Bühnenbeschimpfung" genannt hat. Das Theater ist in der Krise selbstkritisch geworden und wirbt mehr um sein Publikum als dass es zu verstören sucht.

Insofern ist der Ansatz von Regisseur Matthias Jodl ganz auf der Höhe der Zeit. Das Brechen aller Theaterkonventionen, das Verweigern von Narration, von Handlung und Charakteren ist heute ebenso wenig provokant wie die Konzentration auf die Sprache oder die unmittelbare pejorative Ansprache des Publikums. Also hat Jodl den Text stark gekürzt und das Sprechstück zur Sprechoper bearbeitet. Dem Verlust des Sperrigen und Räudigen steht der Gewinn des Musikalischen und Druckvollen gegenüber. Und weil ein tolles Team am Werk ist, fällt diese nur etwas mehr als einstündige "Publikumsbeschimpfung" unterhaltsam, aber nicht seicht, kulinarisch, aber nicht unkritisch aus.