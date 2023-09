Stammersdorf: Ort mit viel Geschichte

Wer sich vom Bisamberg wieder mehr in Richtung Stadt begeben will, kann dies auf dem bereits erwähnten Stadtwanderweg 5 tun, oder alternativ in all den kleinen, geschichtlichen Gassen, die zurück zur Haltestelle Stammersdorf führen. Wer etwa vom Parkplatz der Senderstraße aus die Stammersdorfer Kellergasse hinabgeht, wird zahlreiche kleine Kellergebäude zur Weinlagerung sowie Buschenschänke entdecken. Diese haben nicht nur eine beträchtliche Geschichte - der Weinanbau ist seit dem 12. Jahrhundert dokumentiert - sondern in vielen Buschenschänken heißt es immer wieder "Ausg’steckt is": auf den beschaulichen Terrassen kann man bei einem Glas Wein einen großartigen Blick über die Stadt genießen.

Wenn man dann der Hagenbrunnerstraße folgt, gelangt man in die Stammersdorferstraße. Auch hier finden sich einige geschichtsträchtige Gebäude, denn die Gegend dürfte um etwa 1100 entstanden sein. Dabei sind auch viele Winzerhöfe und Heurigen, die nicht nur bei Anrainer:innen ein beliebtes Ausflugsziel sind.