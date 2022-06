Saison wieder mit "klassischem" Programm

Finanziell sei man derzeit dank dem Weiterlaufen der Subventionen auch in Zeiten ohne Spielbetrieb sowie der Inanspruchnahme von Kurzarbeit gut aufgestellt, deshalb könne man in der kommenden Saison wieder "ein klassisches Rabenhof-Programm" mit Eigenproduktionen bieten, versichert der Theaterchef. Erste Neuproduktion wird am 20. September eine "Bachmann-Preis-Alternative" namens "Österreichs Writing Stars", bei der Christoph Grissemann und Dirk Stermann (kommt ab 12. Oktober auch mit seinem ersten Soloprogramm "Zusammenbraut" heraus) aus den Autobiografien heimischer Celebreties lesen.

Kommende Highlights

Besonders freut sich Gratzer auf "Heil", ein von Christina Tscharyiski inszeniertes Stück von Stefanie Sargnagel, in dem - begleitet von der Band Buntspecht - der Esoterik-Wahn aufs Korn genommen wird. Die junge Liedermacherin Anna Mabo ist ab 29. November zusammen mit ihrer Band "Am Sand". "Ich weiß noch nicht, wohin die Reise geht, aber eines weiß ich: Das wird definitiv kein Konzert", sagt Gratzer über den von Fabian Pfleger inszenierten Abend. Auch was Yasmin Hafedh aka Yasmo aus Nestroys "Häuptling Abendwind" (Premiere: 13. April 2023) machen wird, ist noch nicht ganz klar - außer, dass die Themen Feminismus und Kolonialismus besonders betont werden. "Hier ist die Next Generation am Werk, man muss ja schön langsam beginnen, die Stafette zu übergeben", meint Gratzer.