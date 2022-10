Deutscher Musicalpreis: Theater der Jugend wurde ausgezeichnet

Das Wiener Theater der Jugend kann sich freuen: Thomas Birkmeir wurde am Montag bei der Preisverleihung der Deutschen Musical Akademie in Hamburg als bester Regisseur für "Anne of Green Gables" ausgezeichnet. Als bestes Musical indes wurde "Ku'damm 56" gewürdigt. Das Werk der Rosenstolz-Musikmasterminds Peter Plate und Ulf Leo Sommer wurde auch in den Kategorien Komposition, Hauptdarstellerin (Katja Uhlig) und Nebendarsteller (David Nádvornik) ausgezeichnet.