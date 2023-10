Fazit

Mit einer schnellen und funktionalen Inszenierung, die nicht an kreativen Effekt einbüßt, sowie mit überzeugenden Figuren und verträumter Musik lässt das Theater der Jugend einen stimmungsvollen "geheimen Garten" entstehen. Manchmal sind intensive und gar erschreckende Momente dabei, aber auch viele humorvolle, die die großen und kleinen Zuschauer:innen zum Lachen bringen.

Das junge Publikum wird hier auf eine geheimnisvolle Reise mitgenommen und begeistert. Davon zeugen auch die Meinungen befragter Kinder nach der Vorstellung, von denen sich manche sogar Autogramme von den Darsteller:innen geholt haben. Das Theater der Jugend setzt damit ihr selbst auferlegtes Motto für die aktuelle Spielsaison "Never be normal, be yourself" passend um.

