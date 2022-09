Don't give up! Theater der Jugend präsentiert neuen Spielplan

Die Jungen emanzipieren

Den entsprechenden Song von Peter Gabriel bei der Präsentation abzuspielen, hätte ihm aber sein Team verboten, bedauerte der Intendant, der aber ansonsten Pathos durchaus nicht scheute. Es sei eine "sehr durchwachsene Zeit", "ob uns noch ein weiteres annus horribilis bevorsteht, wird sich erst herausstellen - die nächste Welle kommt bestimmt". "Das Wort Zukunft" sei im Moment kein Versprechen auf Verbesserungen, sondern eher mit Angst behaftet: "Winter is coming!" Für den 1964 geborenen Theatermacher stellen sich daher manche Fragen: "Wie erzählen wir den Jugendlichen aller Nationalitäten, weshalb es so weit gekommen ist? Wie erklären wir den Jüngsten, dass Teile der Gesellschaft bereits in eine Art Lethargie verfallen sind?" Bei jungen Leuten herrsche teilweise eine Art von Minderheitengefühl im Gegensatz zu den herrschenden Babyboomern, die auch die Rentnergesellschaft von morgen dominieren werden. Ihnen möchte Birkmeir Mut machen: "Sie sollen, sie müssen und sie können den Planeten retten!"

In eigener Sache gäbe es aber auch Good News - dazu zählte der Theaterchef etwa die vier Nominierungen für seine Inszenierung von "Anne of Green Gables" für den Deutschen Musical Theater Preis, der am 10. Oktober in Hamburg vergeben wird. "Vielleicht können wir eine kleine Trophäe nach Wien bringen. Bitte Daumen drücken!" Auch dass Stückentwicklungen des Theaters der Jugend im deutschsprachigen Raum bereits über 120 Mal nachgespielt wurden ("durchschnittlich über 6 Mal pro Saison") sei außergewöhnlich.