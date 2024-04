Bunte Seifenblasen zieren die Sujets für die neue Saison in der Wiener Volksoper. "Bubbles symbolisieren spielerische Verzauberung. Sie stehen aber auch die unschönen Entwicklungen in unserer Gesellschaft: Wir entfernen uns voneinander, interagieren nur mit Menschen in unseren eigenen 'Bubbles'," so Direktorin Lotte de Beer. Darin sehe sie selbst auch einen Auftrag: "Die wichtigste Aufgabe des Theaters ist es, Menschen aus verschiedenen Bubbles zusammenzubringen. Theater ist eine Übung und Erfahrung in Empathie."

Bei der Präsentation des kommenden Spielplans am Sonntag ist das Haus gut besucht, auf der Bühne zeigen de Beer, Musikdirektor Ben Glassberg und Mitglieder des Ensembles die Uraufführungen und Highlights, die die Volksoper in der Saison 2024/25 für das Publikum in petto hat. Insgesamt stehen elf Premieren, eine Neueinstudierung und 18 Repertoire-Werke auf dem Spielplan, man wolle damit "die ganze Vielfalt des Musiktheaters" zeigen.