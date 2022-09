Menschen, die die 30 überschritten haben, sind nicht "alt" – das wollen wir mal an dieser Stelle gesagt haben. Jedoch ist es schon so, dass sich die Alterswahrnehmung in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Mitt- und Endzwanziger genießen ihre späte Pubertät in allen Zügen und lassen sich vom Ernst des Lebens (vorerst) nicht unterkriegen.