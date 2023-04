50 verschiedene Werke

Und dort bekommt man an der Staatsoper in der kommenden Saison auch "Le Grand Macabre", die einzige Oper György Ligetis, das mittlerweile in Amsterdam uraufgeführte Auftragswerk "Animal Farm" von Alexander Raskatov, Wagners "Lohengrin" (Christian Thielemann dirigiert die Koproduktion mit den Salzburger Festspielen) sowie den Abschluss der von Barrie Kosky inszenierten Da Ponte-Trilogie mit "Cosi fan tutte" geboten. "In der nächsten Saison stehen sechs zentrale Mozart-Werke auf dem Spielplan", freute sich der Staatsoperndirektor, der auch auf neun Wiederaufnahmen ("Das allermeiste davon ist hier viele Jahre nicht erklungen.") und auch auf die Tatsache hinwies, dass in der nächsten Saison insgesamt 50 verschiedene Werke geboten würden.