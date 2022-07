Festival Styriarte: Benefizkonzert für ukrainische Musikschule

Styriarte-Intendant Huber schilderte am Dienstag in der Online-Pressekonferenz, dass das Musikfestival bereits vor fast 20 Jahren, als Graz 2003 europäische Kulturhauptstadt gewesen war, eine Benefizaktion für die Ukraine organisierte. Damals wurde in Zusammenarbeit mit der Caritas Straßenkindern eine Musikausbildung ermöglicht. "Diese Gruppe war ein Jahr später in Graz. Man hatte das Gefühl, man hat was getan", sagte Huber. Dies sei nun wieder so: "Der Komponist Gerd Kühr schreibt ein neues Stück für eine Aufführung in Graz." Der Zeitpunkt für eine Aufführung in der Ukraine liege noch in unbekannter Zukunft, denn Charkiw sei ja unter Beschuss. Mit dem Erlös werde man eine noch nicht genannte Musikausbildungsstätte in der zweitgrößten Stadt der Ukraine unterstützen, mit Instrumenten, mit Materialien, die eine Musikschule brauche. Auch Spenden seien mehr als willkommen. Die Tickets seien in "Preissprüngen" von 99 über 66 bis 33 Euro erhältlich, so Huber.

Kühr schreibe gerade für diesen Anlass, sagte Huber. Der "Versuch über das Unbegreifliche" umfasse "vier ganz außergewöhnliche Frauenstimmen". Eine davon werde die Ungarin Anna Ihring sein, ein Hoch-Koloratursopran, "noch eine Lage höher als die Königin der Nacht". Weiters singen Tetiana Miyus, ukrainische Sopranistin und an der Oper Graz engagiert, sowie die Russin Ekaterina Protsenko, ebenfalls Sopran und Absolventin der Musikunis von St. Petersburg und Wien. "Es wird das Besondere sein, diese ungewöhnliche Frauen zusammenzuführen, plus drei Schlagwerker*innen", sagte Huber. Begleitet werden die drei Sängerinnen u. a. von Studio Percussion und der in Moskau geborenen Kristina Miller am Klavier, die die Uraufführung in transzendente Musik von Johann Sebastian Bach und Dmitri Schostakowitsch betten werde, u. a. aus dem "Wohltemperierten Klavier" bzw. den "24 Präludien und Fugen".