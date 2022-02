Um das wunderschöne Jugendstilgebäude in seiner vollen Pracht zu erleben, sollte man sich noch bei Tageslicht am Burggarten treffen. Das Schmetterlinghaus ist der perfekte Ice-Breaker für introvertierte Pärchen: Man kann gemeinsam Staunen, ohne gleich ein tiefsinniges Gespräch anfangen zu müssen. Ist man schließlich aufgewärmt, geht es noch auf einen Kaffee (mit Schuss?!) in das angrenzende Palmenhaus.

Photobox im Museumsquartier (MQ)



Der Spaziergang vom Burggarten zum MQ führt am Natur- und Kunsthistorischen Museum vorbei, was sowieso schon ein malerischer Ort ist. Im Museumsquartier angekommen scharf nach rechts abbiegen, wo der Photoautomat steht. Leider ist die Kabine so klein, dass man sich ganz nahe kommen muss …

Dinner in der Stadt.Allee



Das Lokal auf der Mariahilferstraße ist gemütlich zu Fuß zu erreichen. In der grüne Oase mitten in der City wird klassische Wiener Küche sowie Soul Food à la Burger & Steaks serviert. Die Stimmung ist gemütlich, aber hip und rundet deshalb die verträumte Route perfekt ab.