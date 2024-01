Cocktail im Naturhistorischen Museum

Am 14. Februar bekommen die Besucher:innen im NHM Einblicke in das Liebesleben der Tiere sowie in die Sammlung: "Wo überall lassen sich Verweise auf Erotisches in den Schausälen finden?" Außerdem werden Führungen zu drei weiteren Ausstellungen geboten; und zum krönenden Abschluss wird der Cocktail "Sex on the Beach" serviert. Cheers!