Der Sommer eignet sich perfekt, um neue Dinge zu lernen – sei es die Sprache aus dem Lieblingsurlaubsland, malen, töpfern oder singen – die Auswahl an Kursen in Wien ist auch in den Ferienmonaten riesig.

Das Angebot reicht dabei weit über "klassische" Workshops hinaus – die Wiener Volkshochschulen bieten beispielsweise einige ausgefallene Kurse mit einem gewissen Überraschungseffekt. Wir haben für euch eine spannende Auswahl zusammengestellt!