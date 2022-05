Mit dem Beginn des neuen Jahres startete auch die in Oslip gelegene Cselley Mühle in ein neues Kapitel. Nebst neuem Eingentümer und neuer künstlerischer Leitung soll die Kulturstätte im Burgenland auch bald in neuem Glanz erstrahlen. Mehr als fünf Jahrhunderte ist die geschichtsträchtige Immobilie bereits fester Bestandteil der burgenländischen Gemeinde Oslip – was Renovierungen mit der Zeit unerlässlich macht.

Am 10. Jänner 2022 wurde die Bauphase in der Cselley Mühle eingeleitet. Aufgrund der aktuellen Gesundheits- und geopolitischen Lage, dem daraus resultierenden Personal- und Rohstoffmangel sowie unterbrochenen Lieferketten verzögert sich die Beendigung dieser nun jedoch.