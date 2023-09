"Das Grazer Kunsthaus ist mit seinen Ausstellungen, seinen Räumlichkeiten und seiner Architektur die perfekte Spielwiese, um an die Zukunft zu denken", meinte Andreja Hribernik, Leiterin des Hauses, am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Sie folgte Peter Pakesch (2003 - 2015), Barbara Steiner (2016 - 2021) und Katrin Bucher Trantow (interimistische Leitung 2015 und 2022) nach. Nach 20 Jahren müsse man schauen, "wo ist das Ungewisse, gibt es das noch, oder sind wir zu sehr in unsere Welten eingeschlossen", betonte Hribernik. Das ganze Jubiläum steht unter dem Motto "Re-Imagine the Future". "Es ist wichtig für uns, in die Vergangenheit zu schauen, um die Zukunft zu sehen", betonte die Kunsthaus-Chefin.