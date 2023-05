Rückschau ins Jubeljahr

Beteiligt sind natürlich jene Institutionen, die ihr Gründungsdatum auf 2003 datieren. Neben dem Grazer Kunsthaus sind auch das Haus der Architektur, die Helmut List-Halle, das Kindermuseum FRida & freD, das Literaturhaus sowie die Murinsel dabei.

Während es aber in der Gesprächsreihe hauptsächlich um den Blick in die Zukunft geht, wagen wir eine Rückschau auf alle schönen, aber auch etwas absurden Neuerungen. Besonders die Schüler:innen haben ja das damalige, bunte Treiben hautnah miterlebt – zumal der Besuch (fast) aller Kulturhauptstadt-Stätten die Schulausflüge des Jahres 2003 dominierte.

Und sowieso: 90’s-Kids sind bekanntlich sehr empfänglich für einen Nostalgie-Flash:

Schlossberg-Schatten: The Dark Side of the Uhrturm

Der Uhrturm am Grazer Schlossberg ist zweifelsohne das Wahrzeichen der Stadt. Logischerweise musste er deshalb ebenfalls als Referenz für ein Kunstobjekt herhalten. Markus Wilfling, der schon zuvor Schattenobjekte zu alltäglichen Dingen kreiert hatte, entwarf eine dunkle Version des Uhrturms, der prompt neben dem Original aufgestellt wurde.

Und auch, wenn der Zwilling für die dunklen Seiten der Stadtgeschichte stehen sollte, schlossen ihn die Bewohner:innen in ihr Herz. Umso bizarrer ist es, dass der Uhrturm-Schatten 2004 an den Stadtrand “umzog” und zum Wahrzeichen des Shoppingcenter Seiersberg wurde (was er im Übrigen noch heute ist).