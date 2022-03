Grazer Theater kämpfen mit Absagen und Verschiebungen

Premieren immer wieder verschoben

Das Ballett "Undine" von Hans Werner Henze ist schon anderen Coronawellen zum Opfer gefallen, nun wurde die Premiere erneut verschoben. Durch die engmaschigen Tests tauchen ständig neue positive Fälle auf, die dann in Quarantäne bleiben. Ganz abgesagt mussten in letzter Zeit nur drei Vorstellungen werden. Im Falle von "Anatevka" war das "besonders bitter, da es sich um die letzte Vorstellung in der Saison gehandelt hat", schilderte Pressesprecherin Julia Aichholzer. "Generell versuchen wir natürlich Ausfälle durch kurzfristige Umbesetzungen zu kompensieren und eine Vorstellungsabsage zu vermeiden, was sich durch die gehäuften Krankheitsfälle in letzter Zeit immer schwieriger gestaltet." Seitens des Publikums gebe es viel Verständnis für die Lage: "Die Kommunikation über die abgesagten Termine funktioniert auch sehr gut, wir konnten jeweils fast das gesamte Publikum über Ticketzentrums erreichen und informieren." Bereits gekaufte Karten können auf spätere Vorstellungstermine umgebucht oder rückerstattet werden.