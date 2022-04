Nach der erfolgreichen Steve McCurry-Ausstellung im Sommer des Vorjahres werden 2022 Werke von James Rizzi in der Grazer Halle A am Messegelände zu sehen sein. Die Ausstellung wird vom Veranstalter Art 28 aus Tübingen "James Rizzi - My New York City" überschrieben und beschäftigt sich auf rund 2.000 Quadratmetern mit dem "Big Apple", hieß es am Dienstag bei der Präsentation durch Messevorstand Armin Egger und Kulturstadtrat Günter Riegler (ÖVP).