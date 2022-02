Die bekannteste Sehenswürdigkeit der steirischen Landeshauptstadt ist auch der romantischste Ort von Graz – sorry, not sorry. Denn am Schlossberg gibt es so viele Ecken, wo man sich zu zweit niederlassen und sich tief in die Augen schauen kann. Da wären mal der chinesische Pavillon, die Bürgerbastei, die Schloßbergbahn, die Zisterne sowie – für den besonderen Kick – der Stollen-Verbindungsweg zwischen Karmeliterplatz und Schloßbergplatz. Brauchen wir mehr aufzuzählen?

… Dinner im Starcke Haus



Na gut, eine Location am Schlossberg fehlt noch: Das Gourmetrestaurant Starcke Haus. Es wurde schon 1820 als Winzerhaus erbaut und sieht so aus, als würde es aus dem Berg herauswachsen. Der Blick über die Stadt ist auf jeden Fall einmalig.