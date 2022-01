Für die geistigen Höhenflüge sorgen Escape-Rooms. Einige Anbieter buhlen auch in der steirischen Landeshauptstadt mit zahlreichen Räumen um die Gunst der Rätselfans. Zu den besonderen Highlights zählen etwa Time Warp, Zombie Lab und Pirates Bay. Time Warp ist der schwerste Raum bei Exit the Room und fordert die SpielerInnen auf, eine schiefgelaufene Zeitreise rückgängig zu machen. Im Zombie Lab von Fox in a Box werden sich vor allem Fans der Naturwissenschaften pudelwohl fühlen. Und der Piraten-Raum von Braination besticht mit einer detailverliebten Einrichtung, die stark an “Fluch der Karibik” erinnert.