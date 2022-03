Im Schlosspark fühlt es sich so an, als wäre man selbst royal und auf dem Weg zur Sommerresidenz. Die alten Bäume, die großzügigen Wiesen, die üppigen Blumenbeete und die vereinzelten Pfaue unterstreichen dieses Gefühl. Ein wundervoller Ort, an dem Kunst, Geschichte und die Schönheit der Natur aufeinander treffen.