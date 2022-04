The Big Band Theory: Jazz-Uraufführung im Grazer Next Liberty

Das Grazer Kinder- und Jugendtheater Next Liberty bringt im April die Uraufführung einer Musiktheater-Revue: Unter dem Titel "The Big Band Theory" haben junge Musikerinnen und Musiker in dreijähriger Arbeit ein Stück entwickelt, in dem es nicht nur um Musik, sondern auch um die Rolle der Musik im eigenen Leben geht. Regisseur Georg Schütky hat mit 21 Mitgliedern des JugendJazzOrchester Steiermark (JJOST) dieses Projekt erarbeitet, Uraufführung ist am 22. April.