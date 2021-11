Die Veranstaltung richtet sich an alle italophilen Gäste, die ein Faible für die italienische Kultur hegen. Gerade in Zeiten eingeschränkter Reisemöglichkeiten ist es umso wichtiger, mit südländischer Kunst, Kultur und Kulinarik, die Wartezeiten auf die nächste Reise zu verkürzen, so die Intention des Bürgermeisters Georg Willi.

Die Eröffnung findet am 7. November, um 19 Uhr im Metropolkino statt. Aus diesem Anlass werden Ehrengäste anwesend sein, darunter die renommierten Künstler Marco Gambardella e Giacomo Di Benedetti.

Zum Programm geht’s hier.