Carinthischer Sommer: Traditionsfestival beschreitet neue Wege

Die traditionelle Wassermusik zur Festivaleröffnung des Carinthischen Sommers am 8. Juli findet heuer auf dem Berg statt. Bei einer kleinen Kirche in den Ossiacher Tauern wird der Festakt bei freiem Eintritt in die Uraufführung einer Kurzoper von Antonio Fian (Libretto) und Wolfgang Puschnig (Musik) münden. Zum Ausklang am 28. August widmet sich die WDR-Bigband unter Vince Mendoza der Musikikone Prince.

Als Pre-Opening lädt der deutsche Jazzmusiker, Saxofonist und Klarinettist Ulrich Drechsler am 2. Juli mit seiner Formation Azure zu einem "elektro-akustischen Sturm" in das Schau-Kraftwerk Forstsee der Kelag in Techelsberg am Wörthersee.