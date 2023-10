Bilderserie "Hände hoch"

Die Ausstellung zeigt in sieben Räumen neue und neueste Arbeiten von Eric Kressnig - von der in rund fünf Jahren geschaffenen Werkgruppe "Lontano" mit Malerei, einer Art Zettelkasten und Möbelobjekten, die zusammen einen Stimmungsraum schaffen, über die Bilderserie "Hände hoch", die am Körpermaß real existierender Menschen ausgerichtet ist, bis zu "#Kressnig", einem Objekt aus unterschiedlichen, auch seltenen Hölzern, das eine politische Dimension in die vielfältige Schau bringt.

Am Ende des Rundgangs sieht man als Betrachterin manche Dinge wieder anders - so wie Anagramme aus denselben Buchstaben, die unterschiedlichsten Bedeutungen erstehen lassen (das Werk "Réalité", das im "Atelier" geschaffen wurde). Die Verschiebung, die Brechung, die Abweichung, der Kipppunkt sind es, die den Künstler interessieren: "Eine gerade Linie ist nicht nur eine gerade Linie. Sie besitzt Leben, ist subjektiv."