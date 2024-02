Sciarrino-Oper: Starke Bilder und leise Komposition

"Kleiner Fluch über Stück"

Der unsichtbare Chor, in der bewährt souveränen Einstudierung von Günter Wallner, kommentiert, wie in den griechischen Tragödien üblich, das unausweichliche Geschehen. Dirigent Tim Anderson führt das Kärntner Sinfonieorchester differenziert durch die weniger durch Dynamik als durch Homogenität geprägte Klanglandschaft Sciarrinos. Immer wieder schwillt sie an und nimmt ab, spiegelt so die Ausweglosigkeit der Situation.