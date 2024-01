In Kärnten hält vor allem der Sommer ein vielfältiges, musikalisches Programm bereit. Die Fantastischen Vier und Andreas Gabalier gastieren Anfang Juli in der Wörthersee Ostbucht, Rammstein im Wörthersee Stadion. Klagenfurt wird auch wieder die deutschsprachige Lesehauptstadt, von 26. bis 30. Juni findet das Wettlesen um den Bachmannpreis statt. Kurz darauf wird in Villach der Carinthische Sommer eröffnet, der erste unter der neuen Leiterin Nadja Kayali.